Twee doodgewone pubers, maar met een rugzak vol levenservaring

Het eerste deel van het tweeluik Sinan Zoekt De Klas Van Elias (NPO 1) grossierde gisteren in indringende beelden en fragmenten. Maar de mooiste scène zat aan het einde, toen Elias (17) zijn voormalige klasgenote Vina terugzag. In juli 2012 zaten ze in dezelfde groep op de lagere school in Aleppo, zeven jaar en een rugzak vol levenservaring later zien ze elkaar terug in Nederland, waar ze zonder dat ze het weten op 65 kilometer afstand van elkaar wonen, Elias in Enschede, Vina in Twello.