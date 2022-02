Twee maanden cel voor heling goederen Wibi Soerjadi

video Ex-Lama’s van Ziggo Dome naar vier man in huiskamer: ‘Hallo Zwolle, zijn jullie er klaar voor?’

Na twee jaar afwezigheid keerden de mannen van Tafkal, voorheen De Lama’s, vrijdag terug met een optreden. Niet in theater De Spiegel voor 900 bezoekers, maar in een huiskamer in Zwolle met vier fans.

6 februari