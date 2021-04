Twee miljoen kijkers voor The Streamers, drukte zorgt voor later begin

Met de twee miljoen kijkers trekt het concert bij de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde meer kijkers dan het vorige optreden in Koninklijk Theater Carré. Hier keken op het hoogtepunt 1,8 miljoen mensen naar. De kijkers logden dinsdag niet alleen in vanuit Nederland, maar ook vanuit tientallen andere landen.



Frank Lammers rekte aan het begin van de stream even wat tijd door een rondleiding te geven door de Koninklijke Stallen, zodat iedereen later kon genieten van optredens van artiesten als Guus Meeuwis, Maan en Sanne Hans. Het eerste lied was een cover van Our house van Crosby, Stills & Nash door onder anderen Acda & De Munnik, Typhoon en Roel van Velzen. Dit lied werd gezongen in de kleine balzaal in Paleis Noordeinde.