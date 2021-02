Twee miljoen mensen zien Waylon topfavorieten naar huis sturen in The Voice

The VoiceWaylon heeft gisteravond voor het oog van 1.985.000 kijkers voor verbijstering gezorgd in The Voice of Holland door twee topfavorieten ondanks hun sterke optredens naar huis te sturen. Collega-coach Anouk wist niet wat ze meemaakte en rolde volop met haar ogen. Vooral deelneemster Senja bleef gedesillusioneerd achter. ,,Ik begrijp niet wat er net is gebeurd.’’

De Canadese Senja Sargeant (37) was dankzij haar sterke stem, innemende karakter en indrukwekkende levensverhaal al sinds haar een auditie een blikvanger in de RTL 4-show. Muziek is haar grote liefde, maar ze zong een tijdlang niet vanwege haar gevecht tegen een drank- en drugsverslaving.

De talentenjacht was haar wederopstanding, die gisteravond door Anouk werd bekroond met het mooiste compliment dat de zangeres zich kon wensen: ,,Je bent een van de weinige muzikanten hier’’, zei de Haagse rockster, met vochtige ogen bij Senja tot gevolg.

Waar Senja het meest muzikaal was, had de pas 16-jarige Sezina Kelsey de beste stem. Haar auditie met All by myself, waarbij Waylon uitzinnig van blijdschap op zijn stoel sprong, staat nog in het geheugen van menig kijker gegrift. Ook vanavond in de knockouts-ronde bewees ze het ogenschijnlijk onbegrensde bereik van haar stem met haar vertolking van Chandelier.

Hun optredens waren de ultieme tickets richting de liveshows, zou je zeggen. Maar het gebeurde niet.

Volledig scherm Sezina leek een topfavoriet. © RTL

Ander plan

Senja’s coach Waylon noemde haar talent ‘goddelijk’, maar vroeg zich af of de zangeres de liveshows wel nodig heeft. Hij gaat liever buiten het programma met haar aan de slag, concludeerde hij. Een duidelijk verbaasde Anouk rolde met haar ogen en schudde haar hoofd, zeker toen Waylon de zangeres definitief de deur wees.

De coach dacht zijn pupil een dienst te bewijzen, maar die zag dat anders. ,,Ik ben in de war’’, zei ze, nadat ze beduusd was afgedropen. ,,Ik begrijp niet wat er net is gebeurd. Ik dacht dat het heel goed ging, dus ik ben heel verrast dat ik niet door mag. Ik had me echt verheugd op de liveshows.’’

Volledig scherm Senja was na haar vertrek vooral verbaasd. © RTL

Gezakt hoofd

Sezina was nog in de race. Zij had na haar optreden een stoel gekregen die een plek in de liveshows voorstelt. Ze zou die alleen nog kunnen verliezen als Waylon de laatste deelnemer uit zijn team boven haar zou verkiezen. Die kans leek klein, Waylon had eerder op de avond nog gezegd dat haar talent ‘ongelofelijk, écht ongelofelijk’ is.

Toen hij besloot dat zijn laatste protegé Sem door zou gaan en dus een stoel zou krijgen, moest Waylon een van zijn twee stoelen voor hem leegmaken. Sezina had weinig te vrezen, de coach zei nog dat ze de naam van het programma ‘belichaamt’.

Maar toen: ,,Misschien gaat iedereen me nu voor gek verklaren’’, zei Waylon. ,,Maar ik ga Sem op de stoel zetten van Sezina.’’

Anouk rolde wederom haar ogen en liet verslagen haar hoofd zakken. Een herkenbare emotie, blijkt uit de talloze reacties van kijkers op Twitter, waar het programma trending topic was:

