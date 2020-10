Twee personen opgepakt voor verspreiden naaktfoto’s bekende Vlamingen, één van de twee is ‘Eveline’

Dwangsom van 10.000 euro

Stan Van Samang diende op 10 september een klacht in tegen onbekenden nadat er al enkele dagen naaktfoto’s van hem circuleerden via WhatsApp en andere sociale media. Een deel van de beelden werd ook te koop aangeboden aan de Vlaamse GeenStijl-achtige website ‘t Scheldt , die ook een artikel aan het verhaal wijdde, met geanonimiseerde foto’s. ,,Het verspreiden van dergelijke beelden is een misdrijf, ongeacht wie het slachtoffer is. Bekend of niet bekend, jong of oud, iedereen heeft het recht om op te komen tegen dergelijke inbreuken”, liet een van zijn advocaten, meester Hofströsller, toen weten aan VTM Nieuws . ,,De wetgever heeft hier een instrument ontwikkeld en aangereikt aan de burger om op te komen tegen dit gedrag, en dat is wat we nu ook doen.” Als antwoord op de klacht van de zanger besliste de rechter ook meteen dat de intieme beelden en opname niet verder verspreid mogen worden. Wie dat wel nog doet, riskeert een dwangsom van 10.000 euro. De rechter heeft ook alle technologiebedrijven opgedragen de foto’s van hun netwerken te verwijderen en ze niet meer toegankelijk te maken. ’t Scheldt kreeg een publicatieverbod opgelegd.

Eveline

Ook radiopresentatoren Peter Van de Veire en Sean Dhondt werden slachtoffer van gelekte naaktbeelden, maar zij dienden (nog) geen klacht in. Of de opgepakte mannen ook verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van die beelden is niet duidelijk. De bekende Vlamingen zouden alle drie benaderd zijn door een zekere ‘Eveline’, een schijnbaar knappe dame die contact met hen opnam via Instagram. Om het ijs te breken, vertelde Eveline dat ze elkaar al eens ontmoet hadden in een discotheek. Daarna volgde een beetje virtueel geflirt.

Verontschuldigingen

Stan, Peter en Sean reageerden allemaal ook publiekelijk op de pijnlijke zaak. Peter deed dat in zijn eigen radioshow op MNM. ,,Ik heb geroepen. Ik heb gehuild. Ik heb getierd wat een gigantisch kalf ik ben geweest... Ik heb geleerd. Ik heb heel veel nagedacht. En nu heb ik ook gesproken. Om jou te laten nadenken. Over de gevolgen van wat er op dit moment gebeurt”, klonk het toen.



Stan reageerde door een klacht in te dienen. In het bijbehorende persbericht stond te lezen dat de zanger ‘zwaar geschokt is dat sommigen zijn vertrouwen grof beschaamden en kennelijk uit geldgewin de privébeelden hebben verspreid, met de bedoeling hem, zijn familie en fans te schaden.’ Later vertelde hij ook persoonlijk in de radioshow van Peter Van de Veire dat hij veel spijt heeft. ,,Ik besef maar al te goed dat ik een fout gemaakt heb. Een grote, stomme fout. Ik hoop dat het de grootste fout uit m’n leven wordt. Maar ik heb hem gemaakt. En ik ben niet zozeer het grootste slachtoffer, dat zijn mijn vriendin en kinderen. Net als m’n familie, vrienden en fans. Ook zij zien hierdoor af.”



Sean reageerde als laatste, op Qmusic. ,,De manier waarop mijn privacy en die van anderen is geschonden, is ronduit mensonterend. Met als gevolg een verschrikkelijk sneeuwbaleffect, in gang gezet door iemand die het nodig vond om privébeelden kwaadwillig te verspreiden. Ja, ik heb die beelden zelf gemaakt, in mijn privé-sfeer. Iets waar ik achteraf gezien beter over had moeten nadenken. Maar het was uiteraard niet de bedoeling dat die ongevraagd zouden rondgaan.” Hij verontschuldigde zich op Instagram ook bij zijn vrouw Allison.