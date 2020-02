Twee ton en steun van Hugh Jackman voor gepest jongetje: ‘Je bent sterker dan je denkt’

In de video is te zien hoe het jongetje, Quaden, compleet overstuur is vanwege de eindeloze treiterijen. ‘Dit is de impact die pesten heeft op een 9-jarig kind dat gewoon naar school wil gaan en plezier wil hebben’, schrijft zijn moeder. ‘Maar iedere dag gebeurt er wel weer iets. Heeft er iemand advies wat ik moet doen?’



Sinds het verschijnen van de video stromen de steunbetuigingen binnen. Niemand minder dan de Australische acteur Hugh Jackman steekt Quaden digitaal een hart onder de riem. ,,Quaden, je bent sterker dan je denkt. Wat er ook gebeurt, in mij heb je een vriend’, zei de acteur in een video die hij deelde op Twitter. ‘Pesten is niet oké, punt. Het leven is al moeilijk genoeg’’, aldus ‘Wolverine’.