Tweede Avatar-film binnen paar weken door miljardgrens

Avatar: The Way of Water is pas de derde film die dit jaar de miljardgrens doorbreekt en ook de snelste. Top Gun: Maverick deed er precies een maand over en Jurassic World Dominion had er vier maanden voor nodig. In 2019, voor de coronacrisis, brachten nog negen films in een jaar tijd een miljard dollar op.

Het eerste deel van Avatar uit 2009 is nog steeds de film met de hoogste opbrengst ooit. In totaal leverde de film van regisseur James Cameron al 2,97 miljard dollar op.

Cameron liet eerder deze maand doorschemeren dat The Way of Water vanwege de enorme kosten nog een lange weg te gaan heeft om winstgevend te zijn. Daarvoor moet het de derde of vierde best scorende film in de geschiedenis zijn, zo zei hij tegen GQ. Dat zou betekenen dat The Way of Water nu nog minstens een extra miljard moet opleveren.

