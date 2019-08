Tweede dochtertje op komst voor Lauren Verster

Stemmen van de radio ‘De eerste twee jaar klonk ik nog als een robot’

17:00 We kennen de stem en de naam omdat ze ons dagelijks bijpraten over nieuws en files. Op straat lopen we ze zo voorbij. Wie zijn de gezichten van onze radio? Vandaag ondervragen we NOS-nieuwslezer Joeri Stubenitsky (30).