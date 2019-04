Tweede kindje voor Rogier uit Gordon Gaat Trouwen: ‘We hadden wat tegenslag’

UpdateRogier van der Linden, de man die door Gordon werd afgewezen als potentiële echtgenoot, wordt deze zomer opnieuw vader. Hij is dolgelukkig, maar de weg ernaartoe was niet makkelijk.

De Leidse ‘bakfietsvader’ maakte vanochtend bekend op Instagram dat er een nieuwe spruit aan zit te komen. ,,Deze zomer word ik weer vader…”, schrijft hij bij een foto van een taart. Als hij de zogeheten gender reveal cake aansnijdt, ontdekt hij of hij een jongetje of meisje krijgt. Later vandaag laat hij zijn volgers weten wat het wordt.

De vrijgezelle vader van dochtertje Jamie (3), die is verwekt bij dezelfde moeder, werd bekend door zijn deelname aan Gordon Gaat Trouwen. Veel kijkers zagen in de sympathieke horecaondernemer dé nieuwe echtgenoot van de zanger/presentator, maar Gordon besloot op het laatste moment dat hij geen keuze kon maken tussen Rogier en de Italiaanse hunk Manuel.

Vlinder

Dochtertje Jamie, die drie dagen in de week bij Rogier is en de andere dagen bij haar moeder, deed tijdens het tv-programma het hart van Gordon smelten met een tekening van een vlinder. Zij krijgt er over een paar maanden dus een broertje of zusje bij. ,,We hadden het eigenlijk eerder al gewild, maar we hebben wat tegenslagen gehad”, vertelt Rogier aan deze site. Rogier en de goede vriendin die de moeder is van de kinderen hadden ‘wat hulp nodig’ van het ziekenhuis, maar dat ging niet zonder slag of stoot. ,,Het medisch centrum kondigde trots aan homostellen te helpen, maar wij zijn geen homostel. Wij passen niet in een hokje. Dat is best een conflict geworden.”

Rogier en de vriendin (die anoniem wil blijven) voelden zich ‘tweederangsburgers’. ,,Heterostellen die hulp nodig hebben bij zwanger worden, krijgen makkelijk hulp. Voor ons was dat anders. Er werd gezegd: ‘jullie zijn geen normale mensen’. Dat bedoelen ze misschien niet zo, maar het komt wel hard aan. Als je been is gebroken, wordt er toch ook niet naar je thuissituatie gekeken?”

Snoep en koek