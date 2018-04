Tweede seizoen 13 Reasons Why verschijnt op 18 mei

Het langverwachte tweede seizoen van de Netflix-hitserie 13 Reasons Why komt op 18 mei uit. Dat meldde het officiële Twitter-account van de show vanavond. Alle afleveringen verschijnen in één keer op de streamingsdienst.

13 Reasons Why draait om Hannah Baker (gespeeld door Katherine Langford), die door zelfmoord om het leven is gekomen. Ze had dertien redenen om zichzelf van het leven te beroven, die ze uiteenzette op dertien nagelaten cassettebandjes.

Gepest

Hannah gaf meerdere schoolgenoten de schuld van haar ondraaglijke geestelijk lijden, bijvoorbeeld omdat ze haar hadden gepest. Hoewel haar klasgenootjes zich soms totaal niet herkenden in haar postume verwijten, wilden de meesten van hen koste wat kost voorkomen dat de waarheid aan het licht zou komen.



Het eerste seizoen werd voornamelijk verteld vanuit het perspectief van Hannah zelf, met veel aandacht voor haar omgang met Clay Jensen (Dylan Minnette). Het lijkt erop dat de fans in het nieuwe seizoen meer te weten komen over hoe de andere karakters hun tijd met Hannah hebben beleefd en welke impact haar dood op hen heeft gehad.



De serie, gebaseerd op de gelijknamige roman van Jay Asher en mede-geproduceerd door popzangeres Selena Gomez, was vorig jaar meteen omstreden. De zelfmoord van Hannah was expliciet in de serie te zien en gaf volgens critici een te romantisch beeld van suïcide. Naar aanleiding van de kritiek voegde Netflix eerder al geschreven waarschuwingen toe aan de afleveringen, maar bij het tweede seizoen zal ook een videowaarschuwing te zien zijn.