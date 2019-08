Tweede seizoen Mocro Maffia in 2020 te zien

Het eerste seizoen van Morcro Maffia kwam vorig jaar in oktober uit. Dat bleek een schot in de roos: de reeks met Achmed Akkabi en Nasrdin Dchar in de hoofdrol groeide uit tot de best bekeken serie van de streamingdienst. Fans vroegen massaal om een vervolg op het eerste seizoen. In december werd gehoor gegeven aan al die verzoeken en in juli werd zelfs bekend dat de opnames van start waren gegaan.



Vandaag maakt het team van de hitserie dan eindelijk bekend wanneer Mocro Maffia weer te zien is: april 2020. En dat is voor veel fans een tegenvaller. ‘Duurt nog zo lang!’, reageert iemand op Instagram. Een andere kijker: ‘Duurt veel te lang. Niemand wil dan nog kijken.’



Toch zijn er ook mensen die het niet boeit dat ze nog zeven maanden moeten wachten. ‘OMG, eindelijk!’ en ‘Yes, ik kan niet wachten’, is een greep uit de reacties.



Mocro Maffia gaat over de drie beste vrienden Romano, Potlood en De Paus. Samen maakten ze de overstap van de kleine criminaliteit naar het grotere werk. Binnen een mum van tijd hebben ze de hele cocaïnehandel in Amsterdam in handen. Door jaloezie valt de vriendengroep uit elkaar, waardoor ze lijnrecht tegenover elkaar komen te staan.