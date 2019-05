Twijfel in Nederlandse kamp over act Duncan Laurence

Het is duidelijk wie de twee architecten zijn van de Nederlandse Songfestivalact van dit jaar. Regisseur Hans Pannecoucke en zangeres Ilse DeLange bezetten deze middag de kleine sofa het dichtst bij het televisiescherm in de Expo van Tel Aviv. Pas op het bankje achter hen zetelden de overige leden van de Nederlandse delegatie.



Die heeft met Duncan Laurence dit jaar goud in handen. Nu elk land zijn act en lied twee maal repeteerde op het Eurovisiepodium is duidelijk dat Arcade met voorsprong het meest aangrijpende liedje van het deelnemersveld is. En Duncan Laurence mag dan qua internationale ervaring een absoluut groentje zijn, het is opmerkelijk hoe ontspannen en vooral sterk hij zich op het podium manifesteert.



Zelfs nu duidelijk is dat er in het Nederlandse kamp nog steeds wordt getwijfeld over de exacte invulling van de act, blijft Laurence stoïcijns en opgewekt. Vocaal lijkt hij zo stabiel dat ook onder de hoge druk van de live tv-shows geen uitglijders in de lijn der verwachting liggen.



Die stabiliteit geldt nog allerminst voor de podiumpresentatie. Dat Laurence zijn Arcade vanachter een elektrische piano (zonder de stekker erin) zal zingen, is zeker. Maar over de details rondom het optreden blijkt nog een heel debat gevoerd te moeten worden.