Twintig vrouwen beschuldigen acteur Noel Clarke van wangedrag, moet BAFTA inleveren

De acteur kreeg vorige maand nog een BAFTA voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de filmwereld. De British Academy of Film and Television Arts was toen al op de hoogte van de verhalen over Clarke, maar omdat deze ‘anoniem’ waren ‘en zonder bewijs’ besloot de organisatie de prijs toch aan Clarke te geven. BAFTA heeft na het artikel in The Guardian alsnog besloten de award terug te trekken en Clarkes lidmaatschap op te schorten.