Twitteraar van plasseksfilmpje: ‘Niet akkoord met werkstraf want ben al genoeg gestraft’

Michel V. heeft zelf nog niets gehoord van justitie. ,,Eerst wilden ze een boete plus een werkstraf voorstellen, maar later zijn ze uitgekomen op alleen een werkstraf van, voor zover ik begrepen had, 160 uur. Nou, daar ga ik niet mee akkoord omdat ik vind dat ik al genoeg gestraft ben. Ik ben door dit hele gedoe alles kwijtgeraakt, mijn baan, mijn huis, ik slaap nu bij vrienden. Ik heb niks meer. Alleen omdat ik een filmpje op twitter zette wat allang openbaar was en door veel meer mensen is verspreid. Maar ja, mij hebben ze kunnen pakken.’’