Twitteraars genieten van swingende Hillary Clinton op immens huwelijksfeest

Isha Ambani en Anand Piramal hebben voor hun extravagante bruiloft niet de minste namen uitgenodigd. Zo was onder meer zangeres Beyoncé, die zelfs een optreden weggaf, aanwezig en was ook de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry te gast.



Er zijn tot nu toe niet veel beelden naar buiten gekomen van het immense huwelijk, dat maar liefst drie dagen duurt. Gisteravond deelde ene Sameera Khan, hoogstwaarschijnlijk een van de gasten, wel een filmpje waarin Clinton dansend te zien is. ‘John Kerry en Hillary Cliton dansen op Bollywood muziek met Shah Rukj Khan in India. 2018 is raar', schreef ze daarbij.



De video is inmiddels al bijna drie miljoen keer bekeken en kan rekenen op veel positieve reacties. 'Leuk om Clinton zo te zien dansen’ en ‘Dit is geweldig om te zien', luiden enkele reacties.



Het is overigens geen verrassing dat de politica op de bruiloft aanwezig is. Ze is al jaren bevriend met de rijke familie en is speciaal voor het huwelijk overgevlogen naar India.