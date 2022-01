Typhoon coacht afvallers The Voice: ‘Finaleplek zou het summum zijn’

Typhoon (Glenn de Randamie) krijgt een brede lach op zijn gezicht als hij eraan terugdenkt. Herkansingen, die kreeg hij zelf als artiest genoeg. ,,Voor mijn gevoel leef ik nu zelfs in mijn tweede kans als artiest; omdat ik een paar jaar terug mijn geloof terugvond en verder kon na een burn-out. Ook in het begin van mijn carrière kreeg ik herkansingen. Ik stuurde demo’s naar poppodia, maar niemand wilde me. Ik herinner me ook het moment waarop het ineens wel lukte, hoe gretig ik toen was om die mogelijkheid aan te pakken. Ik weet ook nog dat mijn shows soms helemaal niet zo goed verkochten en ik bleef volhouden. Die inzet is cruciaal voor een tweede kans. Je moet écht willen.’’