Typhoon duikt in de kleding

Deze zomer liep rapper Typhoon (33) - echte naam Glenn de Randamie - in een museum in Wenen. Hij zag kunst van een activistische kunstenaar en raakte geïnspireerd voor zijn eigen kledinglijn voor WE, die in slechts drie maanden tot stand kwam. ,,Ik herkende mezelf in die activistische kunst: je verzetten tegen iets. Er zijn genoeg dingen waarvoor ik ook aan het strijden ben. Dat je ergens voor moet strijden, dat moest de basis worden voor mijn kledinglijn.’’

Joris Aperghis, directeur van WE, kreeg het idee toen hij de rapper zag optreden in een pak. Hij dacht: wauw. ,,Dat zag er fucking goed uit. Hij is een iconisch figuur, geen doorsnee rapper. Hij is filosofisch en ook nog eens een aardige kerel.’’ Waar andere Bekende Nederlanders hun naam aan een product te verbinden door hooguit een krabbeltje te zetten, dacht Typhoon actief mee bij de ontwerpen van de lijn met de slogan You got this.

Twee pakken

De rapper is er eerlijk over: hij gaat samenwerkingen met grote bedrijven aan zodat hij niet alleen afhankelijk is van zijn muziek. Naast WE werkte Typhoon deze zomer ook samen met Samsung voor de zogenoemde Rulebreakerscampagne. Binnen de kledinglijn zijn twee pakken: een off-stage look en een on-stage look. Die laatste heeft bij Typhoon de voorkeur. ,,Dat is het pronkstuk.’’ Hij laat trots het pak zien dat hij aanheeft. ,,Hoe dichterbij je komt, hoe meer details je ziet. Kijk’’, zegt hij terwijl hij zijn jasje opent, ,,zelfs in de voering zit de slogan You got this verscholen. Het is echt een pak dat er basic en gestyled uitziet, maar hoe meer je ernaar kijkt, hoe enthousiaster je wordt.’’

Met deze kledinglijn wil Typhoon een verhaal vertellen, net zoals in zijn muziek. ,,Het is voor jonge mannen die zichzelf de vraag stellen: ben ik er klaar voor, kan ik dit wel? Mijn boodschap is: ja, je bent er klaar voor. Be ready, have fun, be active.’’

Een nieuw verhaal vertellen door middel van kleding, dat wilde Typhoon. De basis was het manifest dat hij schreef over hoe als jonge man in het leven te staan. Eng was het wel om mee te denken over de ontwerpen. ,,Ik ben geen topdesigner. Opeens zat ik in die boardroom en ik slikte even: ik moet nu echt beslissingen gaan nemen. Doordat ik mijn verhaal had neergezet in dat manifest, was het heel gemakkelijk om daarop terug te grijpen.’’

Beide pakken - de off-stage en on-stage look - voor jonge mannen zijn verkrijgbaar in een aantal geselecteerde winkels van WE. ,,Het inspireert mij enorm.’’