Typhoon: Ik was God even kwijt maar heb hem weer ontmoet

Harry Styles investeert geld en tijd in nieuwe Britse concerttem­pel

26 oktober Dat de concertbranche op zijn gat ligt vanwege het coronavirus, heeft Harry Styles er niet van weerhouden te investeren in een nieuw te bouwen concerttempel in Manchester. De Co-op Live wordt de grootste concertzaal van Groot-Brittannië en moet vanaf 2023 plaats bieden aan 23.000 toeschouwers. Ter vergelijking: de capaciteit van Ziggo Dome is 17.000.