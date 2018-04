Typhoon sluit Live on the Beach af

Deelnemer Temptation Island verspeelt rijbewijs door filmpjes op Instagram

11:54 Temptation Island-deelnemer Mezdi uit Heerenveen, is op een wel heel sullige manier zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Het was voor de politie een koud kunstje om de 21-jarige af te straffen nadat de roekeloze automobilist filmpjes van gevaarlijke verkeerscapriolen op zijn eigen Instagram had gezet.