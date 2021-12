U wilt het misschien niet lezen, maar wij zijn er al uit: Jacob Derwig gaat winnen

Chris 'Mr. Big' Noth beschul­digd van seksueel misbruik

Chris Noth, de acteur die al jaren gestalte geeft aan het Sex and the city-personage Mr. Big, wordt door twee vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. De twee stapten afzonderlijk van elkaar naar entertainmentmagazine The Hollywood Reporter, dat het nieuws donderdag naar buiten bracht.

16 december