Uit honderden jongens en meisjes werd Chiara (12) gekozen voor rol van Pietje Bell: ‘Andere twist’

Foto's Britten vieren eerste verjaar­dags­pa­ra­de van koning Charles

In Londen is zaterdagochtend om 11.00 uur een speciale editie van Trooping the Colour van start gegaan. De jaarlijkse militaire parade in het centrum van Londen staat voor het eerst in het teken van de verjaardag van koning Charles. Net als in voorgaande jaren doen naar schatting zo’n 1400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten mee.