Uitdrukking 'Stil in mij' van Van Dik Hout in woordenboek Van Dale

De uitdrukking 'Stil in mij' uit de gelijknamige hit van de Nederlandse band Van Dik Hout wordt binnenkort waarschijnlijk opgenomen in de Dikke van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon gemeld op Radio 5.

,,De woorden weerspiegelen perfect het gevoel van leegte dat mensen kunnen ervaren als er iets ernstigs is gebeurd", omschrijft hij. Het lied, gezonden door Van Dik Hout-frontman Martin Buitenhuis, werd uitgebracht in 1994 en is sindsdien veelvuldig terug te vinden in rouwadvertenties, op sociale media en in mediaberichten. ,,Mensen vinden het een heel poëtische, zuivere manier om een moeilijke emotie te omschrijven. En het kost heel weinig moeite om te snappen wat een ander bedoelt als je dit zegt."

De uitdrukking 'stil in mij' betekende overigens rond 1900 iets heel anders. ,,Als je de woorden dan gebruikte, bedoelde je juist dat er een serene rust over je was neergedaald", vertelt Den Boon. ,,Het gebruik van dat idioom is in de jaren dertig verdwenen."

Stil in mij was in eerste instantie geen hit. Pas toen onder anderen Frits Spits en de inmiddels overleden 3FM-dj Wim Rigter het lied bleven draaien, kreeg het meer bekendheid. Het nummer is inmiddels niet meer weg te denken uit de Top 2000 en verkreeg in 2000 zelfs de status van 'Nederlandstalige single van de eeuw'.