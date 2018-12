Uitzenddatum nieuwe Luizenmoeder is bekend

Video Premier Rutte in afscheids­show Evers: 'Jullie staan aan basis van mijn succes'

12:14 Premier Mark Rutte is vanmorgen tijdens de laatste radio-uitzending van Edwin Evers langsgekomen in de studio om hem met bijzonder lovende woorden te bedanken voor zijn ochtendshow, die ruim twintig jaar te horen was op Radio 538. ,,Jullie zijn de bazen van de ochtend.’’