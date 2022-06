Ultiem einde voor jubileumfeest: Queen verschijnt op balkon en zwaait naar menigte

met videoDe festiviteiten rond het 70-jarige troonjubileum van de Britse koningin Elizabeth hebben vanmiddag een ultieme finale gekregen. De Queen verscheen als verrassing op het balkon van Buckingham Palace tijdens het slot van de parade die voor haar was georganiseerd en zwaaide de menigte toe.

De 96-jarige Elizabeth zat niet samen met haar familie op de tribune tijdens de zogenoemde Platinum Jubilee Pageant, maar dook toch nog op aan het einde.



De koningin, die festiviteiten vrijdag en gisteren liet schieten, stond glimlachend op het balkon. Ze werd vergezeld door prins Charles en diens vrouw Camilla en door prins William, diens vrouw Kate en hun drie kinderen. Het was van tevoren niet bevestigd of Elizabeth erbij zou zijn.

De vorstin miste evenementen omdat ze donderdag tijdens Trooping the Colour enig ‘ongemak’ had ervaren. De Platinum Jubilee Pageant, waarbij meer dan tienduizend mensen door de straten liepen, reden en dansten, is het einde van de vieringen van haar jubileum. Voor de poort van Buckingham Palace zong popster Ed Sheeran zijn hit Perfect voor Elizabeth. Tijdens het nummer waren beelden van de koningin, haar overleden man Philip en de rest van haar familie op een scherm te zien.

Prins Louis (4) stal ook vandaag weer de show. Beelden van de gekke bekken van het jongste kind van prins William en Kate werden veel online gedeeld. Louis zat naast zijn moeder tijdens de parade en op beelden is te zien dat de jonge prins maar moeilijk stil kon blijven zitten. Zo sprong hij van zijn stoel en rende hij over de tribune. Ook deed Louis een paar keer zijn handen voor zijn ogen en gooide hij zijn armen in de lucht. Op foto’s is te zien hoe hij Catherine aan het lachen maakte.

Ook tijdens Trooping the Colour op donderdag was Louis een grote hit op sociale media. Beelden van Louis die tijdens de balkonscène zijn handen over zijn oren hield vanwege het lawaai van de overvliegende vliegtuigen werden veel gedeeld.

Elizabeth zit sinds afgelopen donderdag precies zeventig jaar op de troon. Dat werd de afgelopen dagen groots gevierd in het Verenigd Koninkrijk. Zo was er gisteren een groot concert bij Buckingham Palace, dat begon met een aandoenlijke video van de Queen met beertje Paddington. De show, die ruim 11 miljoen kijkers trok naar de BBC, werd gepresenteerd door comedian Lee Mack. Die week af van het script en maakte een grap over de beruchte feestjes van premier Boris Johnson.

