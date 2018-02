Uma Thurman spreekt over Weinstein, ook Tarantino krijgt ervan langs

Actrice Uma Thurman heeft zich eindelijk uitgesproken over de gevallen filmproducent Harvey Weinstein. Thurman acteerde in Pulp Fiction, de door Quentin Tarantino geregisseerde film die Weinstein en zijn productiemaatschappij op de kaart zetten in Hollywood. De actrice vertelt nu dat ze meerdere keren seksueel is belaagd door Weinstein.

De producent ging vernuftig te werk, aldus Thurman. Ze was eerst een tijdlang vrienden met hem, het tweetal voerde lange gesprekken over film en haar loopbaan. Weinstein roemde Thurman om haar acteerprestaties en om haar intellect, vertelt de actrice. Toen begon hij haar lastig te vallen; steeds in hotelkamers. Hij lokte haar een sauna in, kroop een andere keer bovenop haar. Hij stuurde haar daarna een grote bos rozen. Toen ze later naar hem toeging om hem met zijn gedrag te confronteren, liet hij haar weten dat hij haar carrière zou verwoesten.

Quentin Tarantino, die ook zijn loopbaan aan Weinstein te danken heeft, zou het gedrag van Weinstein eerst hebben goedgepraat, maar de producent later - nadat Thurman hem nogmaals vertelde dat Weinstein haar had lastiggevallen - met zijn gedrag hebben geconfronteerd. Weinstein bood hierop zijn excuses aan Thurman aan, zegt ze.

Ruzie met Tarantino

Samenwerken met Weinstein was volgens Thurman een hel nadat hij haar aangerand had. Ze kwam hem overal tegen, maar wilde nooit met hem alleen zijn. Haar relatie met Tarantino, die haar altijd zijn muze heeft genoemd, kwam ook onder druk te staan. Hun band verslechterde nadat Tarantino de actrice overhaalde om een stuntauto te besturen voor zijn filmtrilogie Kill Bill, waarin Thurman de hoofdrol speelde. De auto deed het niet goed en hij wilde dat ze hard zou rijden, want dan zou haar haar mooi wapperen in de wind. Thurman protesteerde naar eigen zeggen meerdere malen, maar Tarantino hield voet bij stuk.

Ze stapte dus zelf achter het stuur en reed over een kronkelige weg - waarvan Tarantino had gezegd dat 'ie recht was - en verloor de macht over het stuur. De auto botste tegen een boom. In videomateriaal dat onlangs is vrijgegeven, is te zien hoe Thurman slap als een lappenpop achter het stuur hangt na de crash. Ze heeft naar eigen zeggen schade aan haar nek en knieën overgehouden aan het ongeval. Tarantino en de filmstudio weigerden jarenlang de beelden vrij te geven, zegt ze, omdat ze bang waren aangeklaagd te worden.