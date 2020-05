Unicum op RTL 4: minder dan een miljoen kijkers voor The Voice Kids

Kijkersaantallen van 2 en bijna 3 miljoen waren de eerste jaren normaal voor de kinderzangwedstrijd, inmiddels bezig aan zijn negende seizoen. Zulke cijfers zijn nu ver weg, maar het RTL-programma was deze reeks nog steeds goed voor minimaal een miljoen toeschouwers per aflevering. De relatief lage cijfers van gisteren hebben ongetwijfeld te maken met de aard van de uitzending – er werd alleen teruggeblikt –, maar ook met het mooie weer. In de finale van volgende week neemt gedoodverfde favoriet Dax het op tegen jazz-zangeres Sham, chansonnière Jasmijn en de coole Rogier. Vooral die laatste finalist is opvallend. Coach Anouk koos vorige week na de zogenoemde sing-offs voor hem, terwijl zijzelf én haar collega’s kort daarvoor uit hun stoel waren geblazen door Romy’s loepzuivere vertolking van My Immortal . De Haagse rockzangeres erkende dat ze eigenlijk voor ‘powerhouse’ Romy moest kiezen, maar wilde ook een keer een ‘bijzondere’ jongen een kans geven.

Semi-live

De finale-optredens zijn vanwege de coronacrisis vooraf opgenomen; alleen de daadwerkelijke ontknoping is live en direct na The Voice Kids te zien in de talkshow van Beau van Erven Dorens. Coach Marco Borsato is niet van de partij om zijn pupil Jasmijn, de dochter van presentatrice Chazia Mourali, te steunen. Hij wordt vanwege zijn burn-out vervangen door Ilse DeLange.



Het zonnige weer van gisteravond is terug te zien in de hele kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek; slechts drie programma’s trokken gisteren meer dan een miljoen belangstellenden. De hele top 10 ziet er zo uit: