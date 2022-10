Uniek: koningin Máxima gekiekt zonder make-up bij aankomst in Tanzania

Koningin Máxima zonder make-up: dat zien we niet vaak. Toch liet de koningin zich zonder mascara en lippenstift vastleggen, toen ze gisteravond arriveerde in Kilimanjaro, Tanzania. Ze brengt het bezoek in haar rol als speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Lachend liet de koningin zich verwelkomen terwijl ze uit een KLM-toestel stapte in een donker pak van het Franse modehuis Chloé. Volgens modejournaliste Josine Droogendijk draagt Máxima het setje graag als ze op reis is voor de VN. Het viel Droogendijk ook op dat de koningin (met leesbril) haar compressiekousen nog droeg, die ze normaal gesproken uit doet voordat ze uitstapt. Compressiekousen voorkomen opgezwollen voeten en enkels en kunnen ‘reizigerstrombose’ voorkomen. Droogendijk vermoedt dat de koningin bewust voor een naturelle look koos. ,,Ze probeert haar koninklijke functie altijd heel goed te scheiden van haar baan bij de VN. Het is een tweede wereld waarin ze zich terug kan trekken. En dat betekent geen kapper, geen hofdames, geen visagiste. Ik vind dat heerlijk, stoer en cool. Het is juist fijn om de mens achter de royal te zien.’'

Het is niet de eerste keer dat Máxima haar blote billen-gezicht laat zien. In 2012, tijdens een staatsbezoek van Beatrix aan het Midden-Oosten, droeg ze helemaal geen make-up. Droogendijk: ,,Ik bespeurde nu wel een klein vleugje mascara. Een naturel look kan ook een beetje foundation betekenen. Máxima heeft geen eigen visagiste in dienst, zelfs een smokey eye kan ze zelf. Elke keer als ze in het buitenland wordt ontvangen, zijn de verwachtingen hooggespannen. Het kan tegenvallen als je een vrouw zonder make-up ziet. Maar je moet het jezelf een keer gunnen.’'

De koningin, die op het vliegveld werd getrakteerd op een traditionele dans, is tot en met woensdag in Tanzania. Daar zal zij spreken met regeringsvertegenwoordigers en diverse organisaties over wat er nodig is om meer achtergestelde mensen te laten aansluiten bij financiële diensten, en om hen te laten deelnemen aan een inclusieve digitale economie.

De koningin heeft de afgelopen week voor het grootste deel in het buitenland doorgebracht. Zij was eerst samen met koning Willem-Alexander voor een driedaags staatsbezoek in Zweden, en reisde na afloop door naar de Amerikaanse hoofdstad Washington voor de jaarvergaderingen van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

