Unieke beelden Soldaat van Oranje mét de Dakota

Het team rond de oorlogsvertelling Soldaat van Oranje, die sinds 2010 te zien is in de theaterhangaar in Katwijk, werkte door de jaren heen met een vast stramien als het om het promotiemateriaal ging. Daar is nu vanaf geweken. In vier korte filmpjes wordt ingegaan op de thema's liefde, vriendschap, onderdrukking en het maken van keuzes. ,,We filmen dieper in het decor, dichter op de acteurs en dichter op de emoties. Het is filmischer, zonder het gevoel van live theater te verliezen’’, licht Marco de Koning van Royal Promotions toe.