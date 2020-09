UNITY wint nationale finale Junior Eurovisie Songfestival, zonder positief geteste Demi

Amersfoort­se Thimo (13) staat in de finale van het Junior Songfesti­val: ‘Ik denk dat het wel goed gaat komen’

10:00 De Amersfoortse Thimo van Haaren (13) is model, acteur, influencer én sinds kort finalist bij het Junior Songfestival. Zaterdag strijdt hij samen met de drie andere boybandleden van formatie T-SQUARE om een plek in de internationale finale. Die hopen ze te bemachtigen met het nummer Count on me.