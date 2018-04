Universal wil reactie Dotan op 'trollengate'

songfestival Verliest Waylon in Lissabon van een zingende kip?

10:24 Nog minder dan vier weken en Waylon begint op het Songfestival in Lissabon zijn missie om ons land de eerste zege in 43 jaar te bezorgen. Op het jaarlijkse Eurovision in Concert in Amsterdam openbaarde zich voorlopig een andere topfavoriet: zangeres Netta uit Israël.