Untergang-acteur Bruno Ganz (77) overleden

kijkcijfers Halve finale The Voice trok nog nooit zo weinig kijkers

10:16 Voor het eerst in The Voice-geschiedenis heeft de halve finale niet meer dan 1,6 miljoen kijkers weten te boeien. Gisteravond werd duidelijk welke vier talenten een plek in de finale wisten te bemachtigen. The Voice of Holland eindigde toch nog op de tweede plek in de lijst van de 25 best bekeken programma's.