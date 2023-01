Urker realityster Gerda bevallen, vernoemt dochtertje naar tweelingzus

Gerda Keuter, bekend van het realityprogramma Urk !, is donderdagavond de trotse moeder geworden van een dochtertje. Het meisje luistert naar de naam Mathilde Lydia. Extra bijzonder, want de kleine spruit is vernoemd naar Gerda’s tweelingzus. Zij verwelkomde in oktober ook haar eerste kindje: zoon Jason.

Donderdagavond kwam Mathilde Lydia Romkes ter wereld, zo schrijft de dolgelukkige kersverse vader Klaas op Facebook. ‘Het mooiste meisje wat ik ooit gezien heb, maar dan ben ik misschien ook een beetje partijdig’, grapt hij onder meer.

Volgens Klaas was Gerda’s bevalling ‘een hele lange en zware tocht’. Hij heeft dan ook niets anders dan lof voor het ziekenhuis waar het meisje werd geboren. ‘Ik had het me niet beter kunnen voorstellen.’

Gerda’s zwangerschap was overigens niet vanzelfsprekend. Eerder liet Klaas weten reacties zoals ‘Wanneer zijn jullie aan de beurt?’ en ‘Hey Klaas, beter je best doen!’ als erg vervelend te hebben ervaren. ‘Ze voelden allemaal als een klap in je gezicht. Gerda en ik zijn al twee jaar aan het proberen om kinderen te krijgen, maar het lukte ons niet terwijl onze kinderwens zo groot is’, schreef hij daarover.

Quote Ik ben supertrots op Gerda en Klaas Mathilde Keuter

Gerda’s zus, Mathilde, zit ook op een roze wolk nu haar nichtje is geboren. ‘Gisteravond mocht ik weer tutte worden van een prachtig meisje’, jubelt de realityster op Instagram. ‘Ik ben supertrots op Gerda en Klaas.’

Mathilde werd afgelopen oktober zelf moeder van zoontje Jason. De zussen waren dus tegelijk in verwachting en vonden dat maar wat leuk. ‘We zijn heel erg blij dat we samen zwanger zijn’, zei Gerda daarover.

Vooroordelen

De docusoap URK! volgt het wel en wee van een aantal dorpsbewoners. Ook de avonturen van tweeling Mathilde en Gerda kwamen voorbij. Zo zagen kijkers hoe Mathilde een borstvergroting onderging en Gerda in het huwelijksbootje stapte.

Met hun deelname aan het programma hopen de zussen een ‘goed beeld’ van Urk te geven. ,,Er zijn altijd veel vooroordelen over Urk. Er zijn ook inwoners die het geloof minder belangrijk vinden en met de tijd meegaan. Die andere kant van Urk willen we graag laten zien”, aldus Gerda in een interview met De Stentor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: