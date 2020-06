Usher wil van Juneteenth nationale feestdag maken

‘Om Juneteenth te erkennen als een nationale feestdag zou een klein gebaar zijn in vergelijking met de grotere sociale behoeften van zwarte mensen in Amerika’, schrijft Usher. ‘Maar het kan ons herinneren aan de reis op weg naar vrijheid en het werk dat Amerika nog moet verrichten.’



In Texas wordt 19 juni bijvoorbeeld al als een feestdag erkend, maar in de rest van de VS nog lang niet overal. Usher wil ook geen vrije dag in het leven roepen, maar vraagt alleen om stil te staan bij alle goede dingen die de afschaffing van de slavernij teweeg heeft gebracht.



‘De ontdekking van jazz, rock n’ roll, hip-hop en R&B en alle andere briljante ideeën met betrekking tot kookkunst, sport, politiek en de culturele invloed die zwarte Amerikanen de wereld hebben gegeven’, schrijft hij. ‘Laten we er een dag van maken waarop zwarte cultuur, zwart ondernemerschap en zwarte business onze steun krijgen. Een nationale erkenning van Juneteenth laat echt zien dat Black Lives Matter (zwarte levens ertoe doen, red.)!’