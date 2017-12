Utopianen kondigen hongerstaking aan en binden zich vast in kou

,,We willen graag twee hectare grond, waar we helemaal opnieuw zouden kunnen beginnen en de ideale samenleving voort kunnen zetten. Dus ken jij iemand met twee hectare grond, mail dan naar inwoners@talpa.tv'', luidt de videoboodschap van onder meer inwoner van het eerste uur Billy Bakker.

Petitie

De petitie Utopia moet blijven is de afgelopen dagen door ruim 14.000 medestanders ondertekend. In Utopia worden inmiddels allerlei acties bedacht om aandacht te vragen voor de petitie en meer handtekeningen te verzamelen. Zo werd idealist René (38) buiten aan een bankje bij het bord 'Ik blijf hier' vastgebonden. Rond 16.00 uur werd hij na drieënhalve uur afzien bevrijd.

Beautyvlogger en docent Madilia (29) is van plan om morgen in hongerstaking te gaan. Voor vijfduizend handtekeningen zal ze een dag niets eten.

Utopia begon op 31 december 2013. Het doel was in één jaar een ideale maatschappij te creëren. Die klus duurde heel wat langer, want op dit moment loopt het programma bijna vier jaar.