Uur van de waarheid voor Glennis Grace in liveshows America's Got Talent

Kan Glennis Grace Amerika veroveren nu ze dinsdagnacht op mag treden in de live shows van America's Got Talent? Dat valt te bezien.

Leuk hoor, die cover van Whitney Houston - prachtig gezongen tijdens haar auditie. Maar daarmee gaat Glennis Grace de VS niet voor zich winnen, zegt Rick Barker, voormalig manager van Taylor Swift, mentor van deelnemers aan de Amerikaanse versie van Idols en de presentator van een podcast over de muziekindustrie. ,,Iedereen weet nu dat ze goed Whitney Houston kan zingen, maar niemand weet wie zij zelf is."

Covers van Whitney Houston zijn al sinds Glennis Grace ontdekt werd haar handelsmerk: met One Moment in Time won ze in 1994 de Soundmixshow, vorig jaar nog ging een opname van haar vertolking van Run To You het internet over. Zo werd Glennis Grace in Nederland een gevestigde naam. Met de Ladies of Soul zingt ze geregeld de Ziggo Dome vol, het grote publiek kent haar van het Eurovisie Songfestival en programma's als De Beste Zangers van Nederland.

Solocarrière

Ze mag het dan aardig doen in America's Got Talent - komende week zingt ze in de live shows - ze moet keihard aan het werk om ook een noemenswaardige solocarrière in de VS van de grond te krijgen, zeggen kenners van de Amerikaanse entertainmentwereld. Er zijn stadions te vullen met winnaars van tv-talentenjachten die nooit zijn doorgebroken.

,,Zodra er een volgende talentenshow komt, zijn mensen weer druk met een andere deelnemer," waarschuwt Barker. ,,Dat ze al bekend is in Nederland, betekent hier helemaal niets."

Eén miljoen dollar

Mocht Glennis Grace na haar eerste liveshow doorgaan naar de halve finale, de finale en uiteindelijk zelfs winnen, dan krijgt ze een miljoen dollar (zo'n 880.000 euro) en een show in Las Vegas. Daar kun je bepaald nog geen carrière op bouwen. Toch lukt het sommige artiesten om een goedbetaalde ster worden na America's Got Talent.

Een winnaar uit 2007, buikspreker, komiek en zanger Terry Fator, sleepte een jaar na winst van 'AGT' een contract ter waarde van 100 miljoen dollar binnen om 5 jaar lang op te treden in Las Vegas. Hij staat daar nog altijd vier keer per week op de planken - vorig jaar leverde het hem 18,5 miljoen aan inkomen op, volgens Forbes. Een van de succesnummers van de afgelopen jaren, Jackie Evancho, schreef geschiedenis als de jongste soloartiest die een platinum plaat wist te maken. Ze mocht optreden tijdens de inauguratie van president Trump.

Kijkcijferkanon

Glennis Grace krijgt in ieder geval de kans zichzelf in een enorme etalage te zetten: America's Got Talent staat elke week stijf bovenaan de kijkcijferlijstjes. Op dinsdagavonden kijken doorgaans zo'n 11 miljoen Amerikanen naar 'AGT'. De show is zo succesvol, dat komende winter een spin-off wordt uitgezonden met een strijd tussen de meest memorabele deelnemers van de afgelopen 13 seizoenen.

America's Got Talent is een vlucht uit de negativiteit die als een deken over de VS ligt - tot in de wereld van sport- en entertainment worden politieke conflicten uitgevochten. ,,Ik denk dat een deel van het succes is dat we een beetje een uitvlucht en een beetje een veilige zone vormen," zei producent Jason Raff tegen USA Today. ,,Het is een leuke, vermakelijke show die je weghaalt bij de krantenkoppen van de dag." Tv-criticus Kelly Lawler van USA Today concludeerde: ,,Echte vreugde brengen in 2018 is een talent op zich."

Sociale media

Vertaalt het succes van het programma zich ook in mooie carrières voor deelnemers als Glennis Grace? Dat is helemaal aan haar, zegt Rick Barker, die Taylor Swift begeleidde in haar beginjaren. Het is vooral zaak aandacht van fans te trekken en vast te houden. Het verschil moet Glennis Grace maken ná de show, op sociale media. Barker bladert door haar Facebook-pagina en bespeurt 'een fout die de meeste artiesten maken'. ,,Er is hier een enorm gesprek gaande over haar, maar zij is er niet. Alsof iemand zegt dat je haar leuk zit en vraagt waar je het hebt laten doen, en jij geen woord zegt. Mensen die je kennen willen weten dat je hén kent."

Brittany Hodak, AGT-fan die in Nashville voor The Superfan Company artiesten helpt hun publiek te laten groeien, ziet een groot voordeel voor Grace, namelijk dat ze al veel content online heeft staan omdat ze in Nederland al jaren op hoog niveau zingt. Daarmee kan ze geïnteresseerden geboeid houden zodra ze naar haar op zoek gaan - 'als je maar 2 of 3 liedjes vindt ga je zo weer door naar een grappige kattenvideo', weet Hodak.

Covers

Barker raadt Grace ook aan snel afscheid te nemen van haar handelsmerk, Whitney Houston covers. Hij wil Glennis Grace horen, zegt hij, niet Whitney Houston, of Prince, van wie ze vorige week een nummer zong. ,, Whitney Houston is leuk voor op tv, maar niet om een publiek op te bouwen. Klinkt goed, maar niet actueel. Ik wil weten hoe ze klinkt als ze iets zingt wat vandaag de dag op de radio is. Er zijn zoveel mensen die kunnen zingen, het gaat allemaal om de muziek."

Hodak is ook onverbiddelijk: ,,Als het niet lukt om mensen te interesseren voor je eigen muziek, is er geen leven na de show."

Zij wijst erop dat een goed verhaal ook belangrijk is om je te onderscheiden van andere talenten. In de VS valt Grace op als 'zingende mama' - dat ze alleen een zoon opvoedde, vertellen Amerikaanse media er steevast bij als ze beschrijven dat ze de zaal plat zong. Dat label kan fans aanspreken, meent Brittany Hodak. ,,De show heeft een heel sterke vrouwelijke aanhang."

Aanwakkeren