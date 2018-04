Vaarwel leugens: Temptationkoppels moeten aan de leugendetector

Heeft Mezdi nu wel of niet met Denise gezoend in haar slaapkamer? Kan Jeremy de verleiding simpelweg niet weerstaan of heeft hij écht geen interesse in al het vrouwelijk schoon dat in het resort paradeert? Die vragen houden de kijkers al weken bezig. En dus vonden de programmamakers het tijd om in ieder geval twee stelletjes het vuur aan de schenen te leggen.



Daniëlle, de vriendin van Mezdi, werd al vanaf kampvuur één geconfronteerd met teleurstellende beelden. Mezdi die de zee induikt met een - zo lijkt - naakte Zwanetta, Mezdi die een intiem bezoekje brengt aan de kamer van Denise en Mezdi die keer op keer een excuus heeft voor zijn acties. Om de waarheid te achterhalen mag het koppel elkaar vier vragen stellen, die hopelijk alle twijfels wegnemen. ,,Ik had last van zenuwen, begon al te zweten. En niet zozeer omdat ik iets te verbergen heb, maar meer om het idee dat deze setting best indrukwekkend is'', zegt Mezdi vanavond als het moment daar is.



Maar ook bij Vanessa sloeg de onzekerheid na meerdere kampvuren toe. Jeremy houdt zich té gedeisd en dat wekte de argwaan van de brunette op. Ze kan maar niet begrijpen waarom hij de verleiding zo extreem uit de weg gaat. En dus mogen ook zij vier prangende vragen voor elkaar opschrijven.