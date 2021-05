Vader Adele overleden aan kanker, ruzie nooit bijgelegd

Evans verliet de moeder van Adele toen zij slechts drie jaar oud was. Volgens een bron in lokale media heeft Evans altijd hoop gehouden dat het weer goed zou komen met zijn dochter. Hij deed zelfs een aantal verwoede pogingen om het contact met Adele te verbeteren, maar het zou tot het einde ‘bitter’ zijn geweest.

In 2011 stelde Evans een slechte vader te zijn geweest voor zijn dochter. Hij sprak toen openhartig over zijn drankverslaving en bekende zich te schamen voor de staat waarin hij destijds verkeerde. De 33-jarige zangeres liet na het interview weten geen contact met hem te willen.



In 2017 haalde Adele nog eens uit naar haar vader tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. In een speech sprak ze haar liefde voor haar manager uit. ,,We zijn al tien jaar samen en ik hou van je alsof je mijn vader bent. Ik hou zoveel van je.” Daarna deelde ze een sneer uit: ,,Ik hou niet van mijn vader, dat is het ding. Dat zegt niet veel. Ik hou van je zoals ik van mijn vader zóú houden.”



Adele heeft zelf nog niet gereageerd op het overlijden van haar vader.