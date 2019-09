Vader Britney Spears aangeklaagd voor kindermishandeling

Jurist wint Weekend Miljonair door 15 jaar te oefenen in nagebouwde mi­ni-stu­dio

13:14 Een Duitse advocaat is erin geslaagd om door 15 jaar lang extreem goed te oefenen het tv-quizprogramma Weekend Miljonair te winnen. Jan Stroh (35) bouwde in de kelder van zijn huis in Hamburg een miniversie van het decor na, inclusief geluidseffecten en overwinningsconfetti, en speelde alle 1407 afleveringen die ooit bij onze oosterburen zijn uitgezonden alleen of met vrienden na. Daardoor wist hij alle antwoorden op de vragen die in de jubileumuitzending werden gesteld: breinbrekers die de afgelopen 20 jaar al eens voorbij kwamen.