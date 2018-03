Vader Britney Spears wil financieel toezicht op haar na 9 jaar beëindigen

Zijn toezicht begon in 2009: het jaar dat de zangeres psychische problemen bleek te hebben. Tijdens een mentale inzinking schoor ze haar hoofd kaal. Sindsdien mag ze geen grote persoonlijke en financiële beslissingen meer nemen zonder toestemming van haar pa. Nu het al jaren goed gaat met haar, zou Jamie het tijd vinden de teugels te laten vieren.

Volgens de insider die met de website Us Weekly sprak, is de verwachte planning dat Britney na haar huidige wereldtournee officieel onder het gezag van haar vader uitkomt. De zangeres beëindigt haar Piece Of Me-tour op 1 september in Engeland. De vader van Britney is momenteel nog druk bezig met een verzoek van de Amerikaanse danser-rapper Kevin Federline (39), de ex-man van Britney Spears. Federline heeft zijn advocaat aan het werk gezet om de alimentatie die hij krijgt voor hun twee zoontjes Jayden (11) en Sean (12) flink te verhogen. Federline stelt niet genoeg te hebben aan de 20.000 dollar (ruim 16.000 euro) die hij maandelijks van de zangeres ontvangt.

Federline, die van 2004 tot 2007 getrouwd was met de inmiddels 36-jarige popprinses, kan met het huidige bedrag absoluut niet uit de voeten, omdat de jongens volgens hem bij hun wereldberoemde moeder gewend zijn geraakt aan een hogere levensstandaard. Welk bedrag Federline eist, is onbekend.

Advocaat

De Amerikaanse entertainmentsite TMZ sprak met iemand van het advocatenkantoor dat Federline vertegenwoordigt. En die persoon stelt dat Spears' ex-man het niet meer dan normaal vindt dat hij voortaan meer alimentatie krijgt. ,,Door haar succesvolle shows in Las Vegas is het inkomen van mevrouw Spears met tientallen miljoenen gegroeid. Federline vindt dan ook dat de bijdrage voor zijn kinderen wat omhoog kan'', aldus de anonieme jurist.

Na hun echtscheiding werden Jayden en Sean in eerste instantie aan hun vader toegewezen, omdat Britney op dat moment psychische problemen had. Toen het weer wat beter ging met de zangeres, werd gekozen voor co-ouderschap. Federline kreeg na zijn breuk met Spears omgerekend 1,5 miljoen euro mee plus de maandelijkse kinderalimentatie van 16.000 euro.