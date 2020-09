Vader Gigi en Bella vindt beroemde dochters een 'last': ‘Het is heel gevaarlijk voor mij’

,,Mensen zien mij niet als Mohamed Hadid, ze zien me als de vader van Gigi en Bella’’, vervolgt Mohamed tegen The Times. ,,Het is gevaarlijk voor mij om hun vader te zijn. Ik moet heel erg voorzichtig zijn. Mensen gebruiken mijn kinderen om mij dwars te zitten. (...) Alleen al hun vader zijn is een enorme last. Ze waren mijn kinderen. Nu ben ik hun vader. Het is wat het is.’’

Mohamed, die voor The Times ook uitgebreid op de foto ging, leerde het poseren van zijn dochters, met wie hij goed contact heeft. Hun belangrijkste tip had niets met uiterlijk te maken. ,,Ze zeiden dat ik bescheiden moest zijn’’, aldus Mohamed. Dat is precies wat hij en zijn in Nederland geboren ex-vrouw Yolanda hén altijd meegaven.

Quote Er zijn veel meisjes die mooier zijn dan jij Mohamed en Yolanda Hadid tegen hun dochters

Zij stond erop dat de inmiddels wereldberoemde zussen pas na hun achttiende serieus aan modellenwerk zouden beginnen en eerst naar school zouden gaan. ,,Nu hebben ze een plan a, b en c’’, zegt een trotse Mohamed. ,,Ze hebben de opleidingen (criminele psychologie voor Gigi en fotografie voor Bella, red.), het modellenwerk én ze zijn zakenvrouwen.’’

Hoewel de Arabische versie van Vogue Mohamed ooit ‘de man met de beste genen van de planeet’ noemde, gaf hij zijn dochters mee dat looks niet genoeg zijn. ,,Er zijn veel meisjes die mooier zijn dan jij’’, prentten de ouders de zussen in, benadrukkend dat ze vooral hard moeten werken en vriendelijk moeten zijn.

Volledig scherm Bella, Yolanda, Gigi en Mohamed Hadid. © Getty Images for Victoria's Secret

‘Geweldige’ Dua Lipa

Mohamed heeft naast Bella (23) en Gigi (25) overigens ook nog dochters Alana (35) en Marielle (40) en zoon Anwar (21). Die laatste heeft een relatie met de Britse hitzangeres Dua Lipa, wier naam Mohamed niet eens kon spellen of uitspreken toen hij haar leerde kennen. Hoewel hij tot voor kort zelfs nog nooit van haar had gehoord, heeft ze inmiddels ook zíjn hart veroverd.



,,Ze houdt ervan om iedereen om zich heen te hebben, want ze heeft geen gezin in Los Angeles, dus wij zijn haar familie’’, zegt Mohamed. ,,Ze is een van de geweldigste jonge vrouwen en ik ben zo blij dat ze in het leven van mijn zoon is, want ze heeft hem het juiste pad op gestuurd. Hij ging alle kanten op.’’

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Dure cadeaus

Gigi beviel afgelopen week van haar eerste kindje, een dochter wier naam nog onbekend is. Eerder vandaag deelde ze een nieuwe foto van de kleine met haar 59,1 miljoen volgers op Instagram, waarop enkele bijzondere cadeautjes te zien zijn.



Zo stuurde ‘tante’ Donatella Versace een trui van haar merk en schonk zangeres Taylor Swift een zelfgemaakt dekentje:

Volledig scherm Het truitje van Versace en de deken van Taylor Swift. © Instagram Stories Gigi Hadid

Bekijk onze trending entertainmentvideo’s: