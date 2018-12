Vader Meghan Markle hoopt dat Queen bemiddelt in ruzie met zijn dochter

Thomas Markle probeert dagelijks contact te krijgen met zijn dochter, die hij niet meer gesproken heeft sinds afgelopen mei. Toen stapte de voormalig actrice in het huwelijksbootje met de Britse prins. De kersverse hertogin van Sussex en haar vader liggen met elkaar overhoop omdat Thomas in de voorbereidingen voor het huwelijk zijn verhaal aan paparazzi verkocht. Zij verbrak al het contact, en zo heeft hij zijn schoonzoon nooit ontmoet.



Maar hij is er zeker van dat ze hun ruzie kunnen bijleggen, eventueel zelfs met bemiddeling van koningin Elizabeth. ,,Ik zou het op prijs stellen als ze iets kan doen en ik zou toch zeggen dat zij familieproblemen wil oplossen", zei Thomas Markle vanochtend in een exclusief tv-interview bij Good Morning Britain. ,,Alle families, koninklijk of niet, zijn hetzelfde en ze zouden bij elkaar moeten zijn. Zeker rond de feestdagen.”