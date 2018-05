'Vader Meghan Markle toch aanwezig bij huwelijk'

Hoewel er eerder sprake van was dat Thomas Markle sr., de vader van de bruid, niet aanwezig zou zijn, beweert ET nu dat Meghan haar ja-woord geeft in bijzijn van haar beide ouders.

In de afgelopen weken lieten vooral Meghans halfzus en halfbroer van zich horen in de pers. Zij waren er niet over te spreken dat ze geen uitnodiging gekregen hadden voor 'het koninklijke event van het jaar'. Met name halfbroer Thomas Jr. had een uitgesproken mening over het aanstaande huwelijk: ,,Harry, hoe meer tijd er verstrijkt, hoe duidelijker het wordt dat dit de grootste fout wordt in de geschiedenis van de koninklijke familie. Meghan is duidelijk niet de juiste vrouw voor jou", zo liet hij weten aan InTouch Magazine.