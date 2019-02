Vader Nicolette van Dam slachtoffer van brute overval

Volgens de laatste berichten zou de overval hebben plaatsgevonden in de buurt van het Hilton Hotel in Amsterdam Zuid. De overvallers probeerden het horloge van Van Dam buit te maken. ,,Hij is door meerdere daders op brute en zeer gewelddadige wijze beroofd’’, is te lezen in Nicolettes verklaring.

In 1979 nam Van Dam de slagerij van zijn vader over, die later overging in een traiteur aan de Cornelis Schuytstraat en daarna een brasserie werd. In 2013 namen Nicolette en haar broer Sebastiaan de zaak over.