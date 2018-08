Vader OG3NE-zussen verliefd op 35 jaar jongere fan na verlies vrouw

,,Je leven oppakken gaat pas lukken als iemand je laat zien en voelen dat er nog een leven is. Daarom nu genieten van deze zomervakantie met Janine,'' schrijft de verliefde Rick bij een foto van hem en de 35 jaar jongere Janine.

Laatste kus

Vorige maand postte de vader van Amy, Shelley (beide 22) en Lisa (24) nog een emotioneel bericht over Isolde: ,,Het zal nooit te bevatten zijn dat je er niet meer bent. Al die minuten, uren, weken en maanden zonder jou. Vandaag alweer een jaar en toch voelt het alsof het verleden week was, dat ik je voor de laatste keer kuste en vertelde 'hoeveel ik van je hou en hoeveel ik je ga missen'. Het zal nooit anders zijn, maar ik probeer mezelf eraan te houden, alles uit het leven te halen, te leven voor het geluk. Maar wat mis ik je daarbij, mijn mooie, lieve Isolde."

De aankondiging van de nieuwe relatie komt dertien maanden na het overlijden van Isolde, voor wie de OG3NE-zussen op het Eurovisie Songfestival vorig jaar het nummer Lights and Shadows zongen. Dat lied was onder andere geschreven door Rick Vol. De 20-jarige Janine leefde destijds mee met het gezin. Op de sterfdag van Isolde plaatste ze een bericht op social media om haar liefde en steun aan de drie zussen te tonen.

Aan BN De Stem liet ze vorig jaar weten groot fan te zijn van OG3NE: ,,Ik had nooit gedacht dat ik zo'n grote fan zou worden van een bepaalde groep. Ik heb heel wat kilometers moeten rijden voor de concerten, maar dat heb ik er graag voor over. Ze hebben altijd even tijd voor je. Ondanks dat de meiden het zelf ook niet altijd makkelijk hebben, onder meer met hun moeder.''