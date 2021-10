Vader overleden cameravrouw neemt Alec Baldwin niets kwalijk

Anatoly Androsovych, de vader van de cameravrouw die overleed nadat Alec Baldwin een pistool had afgevuurd op een filmset, neemt de acteur het ongeluk niet kwalijk. De man vindt dat haar dood niet de schuld is van Baldwin, die niet wist dat het wapen geladen was.

Op de set van de western Rust in de stad Santa Fe vuurde Baldwin donderdag met een pistool. Regisseur Joel Souza raakte gewond en cameravrouw Halyna Hutchins overleed. ,,We kunnen nog steeds niet geloven dat Halyna dood is en haar moeder is kapot van verdriet”, laat Hutchins’ vader weten aan The Sun.

Androsovych acht Baldwin ‘niet verantwoordelijk’ voor de dood van zijn dochter. ,,Het is de verantwoordelijkheid van de mensen die de rekwisieten doen en zich bezighouden met de pistolen.”

Onderzoek

Het onderzoek naar het schietincident is in volle gang. Dat richt zich vooral op de filmwapensmid en de assistent-regisseur die het wapen waarmee het schot werd gelost het laatst in handen hebben gehad.

Het gaat om Hannah Gutierrez Reed, die het wapen had voorbereid, en om assistent Dave Halls, die bekend staat als een doorgewinterde professional. Hij gaf het wapen - een van de drie die Gutierrez op een karretje had klaargezet - en riep ‘koud wapen’, wat betekent dat er geen kogels in zitten.

Tegen Baldwin is geen aanklacht ingediend.