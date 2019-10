Vader van Beyoncé open over borstankerdiagnose

Gouden Griffel en Penseel toegekend voor beste kinderboek

1 oktober Aan de vooravond van de 65e Kinderboekenweek is vandaag tijdens tijdens het Kinderboekenbal in Amsterdam het boek Zeb., geschreven door Gideon Samson en geïllustreerd door Joren Joshua, bekroond met de Gouden Griffel, de prijs voor het best geschreven kinderboek van 2019.