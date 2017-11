Vakantiepark stuurt jurist op Quote af na 'zwartmakerij' Dirk Zeelenberg

Omdat het verhaal van het blad volgens TopParken vol staat met onwaarheden, heeft de organisatie een jurist erop afgestuurd. ,,Het artikel wordt morgen verwijderd. Als ze dat niet doen, stellen we ze aansprakelijk voor de schade", aldus een woordvoerder van het vakantiepark.



Ook wuift de organisatie de beweringen over de extra 75.000 euro weg. ,,Dat klopt absoluut niet. Die 120.000 euro is inclusief grond. Er komen geen onvoorziene kosten bij." Over de belangengroep zegt TopPark: ,,Dit klopt wel, maar we zijn met deze mensen druk in gesprek om tot een oplossing te komen."



TopParken baalt van het artikel op Quote. ,,We hebben veel geld geïnvesteerd in de campagne. Het doet pijn als er dan zo'n stuk verschijnt waar niets van klopt."