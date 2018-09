Valse start van RTL Late Night met Twan Huys

‘Je moet met een talkshow zorgen dat er over je gepraat wordt. Nou, dát hebben ze in ieder geval voor elkaar…”Met zijn cynische opmerking verwijst Frits Barend naar de lage kijkcijfers van RTL Late Night en de kritiek op talkshowhost Twan Huys. ,,Het ziet er allemaal geweldig uit, heeft een prachtige setting, maar het is Nieuwsuur met publiek’’, vindt de man die ooit –begin jaren negentig- begon met late night-show Barend & Van Dorp.



Na vijf jaar met Humberto Tan moest het allemaal anders bij RTL Late Night. Met een nieuw decor, nieuw format en nieuwe presentator, Twan Huys. Het is nog te vroeg voor keiharde conclusies, maar duidelijk is wel dat het programma een valse start kent, meent Barend. ,, Het was redelijk, hoor maar ook niet dat je de volgende dag zegt: jongens, heb je dat gezien gisteravond?’’



De kijkcijfers staven het stroeve begin van RTL Late Night. Twan Huys scoorde in de eerste negen afleveringen gemiddeld 483.000 kijkers, concurrent Jeroen Pauw liet 763.000 kijkers noteren. De gemiddelde leeftijd van de Huys-kijker ligt daarbij wel iets lager: 56 jaar tegenover 62 jaar voor Pauw. ,,Het is een vreselijk begin’’, stelt Barend. ,,De redactie zal in paniek zijn, ja, althans, dat mag ik hopen, want tevreden kunnen ze niet zijn.’’