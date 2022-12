Van 300 naar 17.000 man: Maan zoent Karel bij grootste show van carrière

met video en foto'sZangeres Maan de Steenwinkel (25) beleefde gisteravond het voorlopige hoogtepunt van haar carrière. De succesvolste act die voortkwam uit The Voice of Holland stond voor 17.000 man in een uitverkochte Ziggo Dome met haar grootste soloconcert tot nu toe. De avond was betoverend, sexy én romantisch.

Het is deze maand vijf jaar geleden. Maan geeft in december 2017 het allereerste concert van haar allereerste clubtour. Ze heeft de winnaarstrofee van de RTL 4-talentenjacht net een jaar op zak en begint in de kleine zaal van de Haagse poptempel Paard, voor 300 mensen. Die zien een beginnende zangeres, maar nu al met ontluikend charisma waar menig gevestigde ster jaloers op kan zijn.

De jaren erna worden haar optredens completer. Ze leert dansen bij Dance Dance Dance en doet mee aan Beste zangers, met nieuwe covers voor haar repertoire tot gevolg. Voor een zaal met veelal jonge fans staat ze zo soms ineens de aria Nessun dorma te zingen. Het zijn herkenbare momenten in een show die verder gevuld is met de Engelstalige liedjes die ze de eerste jaren na The Voice maakt. Alleen echte fans kennen ze.

Volledig scherm Maan won in 2016 The Voice of Holland met coach Marco Borsato. © BrunoPress/Robert Meerding

Als ze eenmaal switcht naar Nederlandstalig komen er hits, heel veel hits. Genoeg om een setlijst met twintig nummers te vullen, blijkt gisteravond in de Ziggo Dome. Na de 300 mensen in 2017 staan er nu 17.000. Voor een beetje een fijne plek hebben ze zeven tientjes neergeteld, pas in de week voor het concert is het uitverkocht. De concertzaal waarschuwt vooraf op sociale media. Kom op tijd, want het is glad en de opening wil je niet missen.

Volledig scherm Maan kwam binnen op een enorme maan. © Brunopress/Patrick van Emst

Maan betreedt de bühne op toepasselijke wijze, gezeten op een enorme maan. Ze draagt lange handschoenen en een klein rood jurkje vol glitters, natuurlijk afgekeken van haar grote heldin Dua Lipa. Wat dat betreft is de Amsterdamse concertzaal voor Maan ongetwijfeld heilige grond, want de wereldster stond een halfjaar terug onder hetzelfde dak.

Volledig scherm Maan liet zich duidelijk inspireren door Dua Lipa. © BrunoPress

Hoe romantisch is het dan om de show te openen naast je vriend, Karel Gerlach van Goldband. Ze zingen hun hit Stiekem, waarna de twee elkaar op het podium zoenen. En zo zijn er meer gastartiesten: Snelle doet mee op Blijven slapen, Bente Fokkens op Nee is nee, Fresku op Adem en De Jeugd van Tegenwoordig op Naar de maan.

Volledig scherm Maan zoende haar vriend Karel Gerlach op het podium. © Brunopress/Patrick van Emst

Na de vliegende maan van de opening is er tijdens Ze huilt maar ze lacht ook een zee van sterretjes in de zaal, als iedereen de lampjes van zijn telefoon aandoet.



De zangeres slaapt ongetwijfeld nog uit en heeft nog niet op de avond gereageerd. Het was in elk geval ‘vanaf kleins af aan’ al een droom om in de zaal te staan, zegt ze gisteravond. Volgend jaar weer? De ‘Maanhang’, zoals ze haar fans noemt, lijkt in elk geval groot genoeg.

