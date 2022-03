Van dwaallicht naar alwetende verteller: de rehabilitatie van Mat Herben

Het klinkt als een gegarandeerd recept voor mislukking: een dramaserie over de stormachtige opkomst van en moord op Pim Fortuyn, daar comedy-elementen aan toevoegen en er bovendien een TV Kantine-achtig verkleedpartijtje van maken. Als ik het zo opschrijf vind ik het niet minder dan een wonder dat een publieke omroep of zenderbaas dit bizarre project aandurfde in deze toch al gepolariseerde tijden. Maar dikke pluim voor het lef van alle betrokkenen, want Het jaar van Fortuyn is een geweldige serie. (Ik ben dit weekend tot aflevering drie gekomen, ik móest en zou het beruchte tv-debat zien tussen een chagrijnige Melkert en glimmende Fortuyn.)